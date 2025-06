Titelverteidiger Florida fehlt nur noch ein Sieg

Die Florida Panthers sind in der National Hockey League (NHL) nur noch einen Sieg vom zweiten Triumph in Folge entfernt. Am Sonntag (MESZ) setzte sich der Titelverteidiger auswärts bei den Edmonton Oilers mit 5:2 durch und führt in der „best of seven“-Serie mit 3:2. In Spiel sechs in der Nacht auf Mittwoch (MESZ) kann man vor eigenem Publikum die Entscheidung herbeiführen.