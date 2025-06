US-Demokratin erschossen: Neue Details zum Täter

Behörden gegen von politischem Motiv aus

Die Behörden gehen von einem politischen Motiv hinter den Taten aus. Es besteht die Sorge, dass weitere Menschen in Gefahr sein könnten. Zugleich ist erneut eine Debatte über politisch motivierte Gewalt in den USA entbrannt. „Es ist furchtbar, dass sich Staatsbedienstete auf so konkrete und beängstigende Weise um ihre persönliche Sicherheit sorgen müssen“, sagte die demokratische US-Senatorin für Minnesota, Tina Smith, in einem Interview mit dem Sender NPR.