Auf dem Teppich den Feinschliff für Gras geholt

Manche haben dafür eine natürliche Begabung, manche lernen es nie so richtig. Geht es um Rasen-Tennis gehört Sebastian Ofner glücklicherweise eher in die erste Kategorie. Dennoch bereitete sich der Steirer gezielt auf diesen Belag vor. Das ist nötig, weil Rasen-Tennis spezielle Fähigkeiten erfordert. Der Auftakt in Halle ist geglückt.