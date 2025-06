Familien verbrannt: 100 Tote nach Attacke auf Dorf

„Viele Menschen werden noch vermisst. Dutzende wurden verletzt und erhalten keine angemessene medizinische Versorgung. Zahlreiche Familien wurden in ihren Schlafzimmern eingesperrt und verbrannt“, teilte die Organisation am Samstag auf X mit. Der Überfall ereignete sich von Freitagabend bis in die frühen Morgenstunden des Samstags, hieß es weiter.