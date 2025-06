„Das spiegelte sich in meinen Resultaten wider“

Gerhard, du hast 1992 in Montreal mit McLaren einen Sieg gefeiert – was sind deine Erinnerungen an Kanada?

Einmal konnte ich dort gewinnen, 1990 bin ich als Erster ins Ziel gefahren und hab dann eine Zeitstrafe für einen Jump Start bekommen. Die Strecke hab ich gerne gemocht. Sie war immer rutschig, oft gab’s Chaos, da war auch die Wall of Champions. Also Fehler verzeiht die Strecke nicht.