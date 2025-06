Kreuzotter im Garten, Bienenschwärme in der Stadt

„Tierische Einsätze“ in Niederösterreich: Eine Schlange kroch kürzlich durch einen Garten in Limbach. Die besorgte Hausbesitzerin schlug Alarm. Also rückten vier Experten der Feuerwehr Zwettl-Stadt aus und begannen die Suche nach dem Schuppentier. Als das Tier gefunden war, wurde die giftige Kreuzotter von Feuerwehrkommandant-Stellvertreter Mario Steinbauer mittels Spezialzange eingefangen und in einem sicheren Behälter verwahrt. „Sie wurde anschließend in einem Waldstück unversehrt ausgesetzt“, heißt es in der Einsatzmeldung.