„28 Years Later“: Die Zombieapokalypse geht weiter

Mitmachen und gewinnen

Die „Krone“ verlost zum Filmstart am 19. Juli 2 großartige Fanpakete bestehend aus je 2 Kinotickets sowie Shirt, Notebook und Rucksack im Stile der Fortsetzung des Horrorklassikers 28 Days Later. Zusätzlich verlosen wir an einen glücklichen Gewinner auch noch 1x2 Kinogutscheine. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 19. Juni, 09:00 Uhr.