Pride-Monat: „Worauf soll man stolz sein?“

„Wieso müssen sich diese Menschen so stolz zur Schau stellen?“

In dieser Frage schwingt eine weitere mit: „Wieso sollte man auf seine sexuelle Orientierung stolz sein?“. Und ja, „Pride“ bedeutet Stolz. Doch das heißt nicht etwa, dass sich queere Menschen auf eine höhere Stufe als andere stellen. Sie wollen lediglich ein gleichberechtigter Teil der Gesellschaft sein und sich nicht dafür schämen (müssen), so zu sein, wie sie sind. Das Zeigen in der Öffentlichkeit, etwa im Zuge von Paraden, ist also ein Ausdruck von Selbstakzeptanz und Solidarität innerhalb der Gemeinschaft, insbesondere in Anbetracht der Diskriminierung, mit der diese Gruppe eben auch im 21. Jahrhundert noch zu kämpfen hat.