Ringen zweier Erzfeinde, Mutter aller Nahostkriege

Über Israel schwebte also das Damoklesschwert eines nuklearen Holocaust. So will kein Volk leben. Das kann man auch keinem Volk zumuten. Die internationale Diplomatie beschränkt sich in routinierter Heuchelei auf Maßhalteappelle an Israel, der Kreml bricht den Rekord an Zynismus: „Angriff auf friedlich schlafende Städte“.