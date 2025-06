Bibi fühlt sich unbesiegbar

Als Beobachter könnte man meinen, die Kräfte der IDF, die Israel Defense Force, seien bereits mehr als überstreckt – seit zweieinhalb Jahren Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen, die Front im Norden gegen die libanesische Terrororganisation Hisbollah, Luftschläge gegen militärische Ziele im Post-Assad-Syrien und nicht zuletzt jüngst die Marine im Angriff auf islamistische Huthi-Milizen im jemenitischen Hafen Al-Hudayda. Doch der erste Blick täuscht: In Wahrheit stand Israel in seiner Geschichte strategisch noch nie so gut da wie heute.