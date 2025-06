Ironman in Kärnten: Große-Freese, nichts dahinter?

Nicht mehr lange, dann starten wieder 3000 eiserne Männer und Frauen beim Ironman Austria ins Wasser des Wörthersees. Am Sonntag um 6.30 Uhr ist bei den Profis auch der Deutsche Finn Große-Freese dabei – er hat ein WM-Ticket im Visier. So auch Vorjahressieger Denis Chevrot, der in Klagenfurt noch eine 100-prozentige Siegbilanz hat. Sei größter Herausforderer ist ein echter Ironman-Star, hat schon acht Siege am Konto.