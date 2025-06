Ex-Mitarbeiter rechnen nach U-Boot-Unglück ab

Mehrfach äußerten Experten ernsthafte Sicherheitsbedenken. Das Material des Tauchboots, Carbonfaser, gilt als unberechenbar. Testvideos zeigen, wie die Fasern rissen und der Rumpf knallend versagte. „Ich will hier keinen, der sich unwohl fühlt mit dem, was wir tun“, fauchte Rush in einem aufgezeichneten Meeting. Nissen erinnert sich auch an eine Drohung: „Rush sagte, er gebe gerne 50.000 Dollar aus, um jemandes Leben zu ruinieren.“