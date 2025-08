Mann wegen Mordes an seinen Kindern hingerichtet

Neuer Rekord in Florida

In den Vereinigten Staaten wurden seit Jahresbeginn bereits 27 Menschen hingerichtet, in Florida neun davon. Das ist ein neuer Rekord in dem Land. Bei den Hinrichtungen kamen Stickstoff und Giftspritzen zum Einsatz, zwei Personen wurden erschossen. In 23 der insgesamt 50 US-Bundesstaaten wurde die Todesstrafe abgeschafft, in drei weiteren gilt ein Moratorium.