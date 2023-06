Marine-Expertin: Tod in Tauchboot war „schmerzlos“

Kleiner struktureller Defekt reicht für Unglück aus

Bei einer Implosion bricht ein Objekt in sich zusammen, weil der Außendruck größer als der Innendruck ist. Auch ein winziger struktureller Defekt kann so ein Unglück in großer Tiefe auslösen. Die Crew der „Titan“ hätten bei ihrem Ableben nicht einmal gewusst, dass sie gleich sterben würden. „Letztlich ist dies mit Blick auf die vielen Möglichkeiten, auf die wir sterben können, schmerzlos“, so Marty.