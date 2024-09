Titan steuerte angeblich mit „handgemalter Karte“

Von Notizbuch in Excel-Liste übertragen

Zwar sei auch ein Ortungssystem an Bord gewesen, doch anders als bei anderen derartigen Gefährten wurden die Signale nicht in eine Software eingespeist, die die Position des Bootes anzeigt. Stattdessen seien die sogenannten Pings an ein Begleitboot gesendet worden, wo die Daten händisch in ein Notizbuch und anschließend in eine Excel-Liste übertragen wurden.