Zahl der Firmenpleiten explodiert auf Rekordhoch

Osten besonders hart getroffen – Wien an der Spitze

Die Pleitewelle rollt nicht überall gleich stark. Tirol (+29,4%), Salzburg (+24,2%) und Wien (+14,6%) verzeichnen die stärksten Zuwächse (siehe Grafik). In der Bundeshauptstadt müssen 17 von 1000 Unternehmen Insolvenz anmelden – der traurige Spitzenwert! Dagegen gibt es in Vorarlberg (-20,2%) und Burgenland (-15,0%) zumindest eine leichte Entspannung.