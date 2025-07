Emotionale Botschaft nach Wechsel zu den Bayern

„Es ist schön, mit dem Gefühl zu gehen, meine Pflicht erfüllt zu haben. Und vor allem ist es schön, als Meister zu gehen. Es wäre der perfekte Abschied gewesen, wenn wir nicht einen von uns auf so tragische Weise verloren hätten“, schreibt Diaz in seinem jüngsten Instagram-Posting. „Wie ich bereits gesagt habe: Ich trage alle in meinem Herzen, aber einen ganz besonders: Diogo. Ich werde ihn nie vergessen. Wir werden ihn nie vergessen. Danke für alles!“