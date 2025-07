Pensionierte Spitalsärzte sollen arbeiten dürfen

„Wenn pensionierte Ärztinnen und Ärzte für wenige Stunden pro Woche beschäftigt bleiben können, wäre das auch ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung“, erklärte Ärztekammer-Präsident Johannes Steinhart am Mittwoch. Sein Vize Eduardo Maldonado-González stellte klar: „Wir wollen keine Ärztin und keinen Arzt zur Weiterarbeit drängen. Aber wer arbeitsfähig und arbeitswillig ist, sollte auch mit 65 plus weiter im System mitwirken dürfen – etwa in der Supervision, Lehre oder fallweiser klinischer Tätigkeit.“