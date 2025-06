Uber will ab 2026 autonomes Fahren erproben

In Großbritannien gab es in den vergangenen zehn Jahren bereits mehrere Pilotprojekte zum autonomen Fahren. Führend auf dem Gebiet sind die britischen Firmen Wayve und Oxa. Bisher musste aber stets ein Mensch am Lenkrad sitzen, um im Notfall eingreifen zu können. Dies werde im kommenden Jahr nicht mehr vorgeschrieben sein, erklärte die britische Regierung am Dienstag.