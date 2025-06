Ex-Hollywood-Magnat erneut schuldig gesprochen

Weinstein war Mitbegründer des Studios Miramax. Sein eigenes Filmstudio meldete im März 2018 Insolvenz an – fünf Monate nachdem die ersten Vorwürfe wegen sexuellen Fehlverhaltens gegen ihn öffentlich geworden waren. Während seiner Haft im Gefängnis Rikers Island in New York City erlitt Weinstein mehrere gesundheitliche Krisen. Im September wurde er wegen einer akuten Herzoperation in ein Krankenhaus eingeliefert.