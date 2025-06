Ein schwarzes Zeichen in schwarzen Stunden

Graz steht zusammen. Nach der unfassbaren Bluttat im Zuge des Amoklaufs mehr denn je. Das Rote Kreuz meldete am Dienstag, dass an die 600 Blutkonserven an einem einzigen Tag angesammelt werden konnten. „Das ist eine Rekordzahl, das gab es seit 20 Jahren nicht mehr“, so der Rot-Kreuz-Experte Christian Steinscherer, der am Mittwoch mit etlichen Sanitätern seinen Dienst im Trainingszentrum von Sturm versah. Dort war ebenfalls mächtig viel zu tun, standen sich die hilfsbereiten Menschen von drei Uhr am Nachmittag weg bis in die Abendstunden die Füße bei Affenhitze in den Bauch.