„Instabile Männer werden beim Test nicht erkannt“

„Krone“: Sie kritisieren die aktuelle Regelung, was Waffenbesitz in Österreich betrifft. Können Sie das erläutern?

Hubert Niedermayr: Es ist relativ leicht, eine Waffenbesitzkarte zu bekommen. Wenn man nicht vorbestraft ist und den psychologischen Test besteht, gibt es kaum Hürden. Doch dieser Test ist aus meiner Sicht nicht dazu geeignet, psychisch instabile oder gefährliche Personen herauszufiltern. Was ich besonders bedenklich finde: Jäger müssen keine psychologische Eignung nachweisen. Es genügt, die Jagdprüfung zu bestehen, die sich rein auf technische und theoretische Aspekte bezieht. Ein psychologisches Screening gibt es nicht – obwohl gerade in der Jagd die Hemmschwelle, Leben zu beenden, deutlich niedriger ist.