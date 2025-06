UEFA gibt Regel-Revolution für Torhüter bekannt!

Bei der am Mittwoch gestarteten U21-EM in der Slowakei wird sie erstmals angewandt. Die neue Regel besagt, dass die gegnerische Mannschaft einen Eckball erhält, sofern der Keeper den Ball länger als acht Sekunden in den Händen hält. Die Zeit startet demnach, wenn der Torhüter den Ball vollständig unter Kontrolle hat und von keinem Gegner unter Druck gesetzt wird.