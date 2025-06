„Drachenzähmen leicht gemacht“: Fantasy-Knaller

Wenn eine als Animation bereits bestechende Produktion als Realfilm-Remake umgesetzt wird, kann dies riskant sein. In diesem Fall aber gehen modernste Technik, märchenhafter Zauber und ein starker Cast eine kongeniale Mischung ein. Gerard Butler hat sichtlich Spaß daran, Häuptling Haudrauf zu spielen, dem er bereits in der Trickfilmversion seine Stimme lieh. Gedreht wurde zum Teil in Nordirland.