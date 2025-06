Prozess: Afghane würgte Landsmann mit Kabel

Sein Landsmann (29) sah das völlig anders, belastete den bislang unbescholtenen 26-Jährigen schwer – und bestätigte damit die Anklagevorwürfe. Am 22. März soll der Afghane seinem Landsmann im gemeinsamen Quartier in Bruck an der Glocknerstraße zunächst mehrere Faustschläge verpasst haben. Dann soll er seinen Kontrahenten mit einem Kabel gewürgt und ihn zudem mehrmals mit einem Heizstrahler gegen den Kopf geschlagen haben. Das alles bestritt der 26-Jährige vehement.