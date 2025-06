Regierung muss massiv im Sozialbudget einsparen

Appell an Länder, 13. und 14. Pension nicht anzutasten

Im Pflegebereich soll es dagegen keine Einsparungen geben. Das Pflegegeld werde valorisiert und der Pflegefonds höher dotiert. Außerdem werden die Zuwendungen an den Hospiz- und Palliativfonds ab 2025 an die Inflation angepasst. Auch 2026 soll es in diesem Bereich keine Sparmaßnahmen geben. Man werde Rücklagen nutzen, so Schumann. „Ich bin sehr froh, dass es uns trotz des enormen Spardrucks gelungen ist, das Pflegegeld weiter zu valorisieren“, so Schumann zur „Krone“.