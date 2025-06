Kälte verhindert wohl neuen Rekord von Kingley!

Rekord in St. Pölten?

Vor acht Tagen hatte Endiorass Kingley (TGW Zehnkampf-Union) in Rovereto seine persönliche Bestweite auf 16,48 m gesteigert. Da fehlten ihm nur neun Zentimeter auf den 37 Jahre alten österreichischen Rekord von Alfred Stummer (16,57 m). Es ist nur eine Frage der Zeit, dass Kingley diese uralte Bestmarke löscht – vielleicht schon am 19. Juni beim Meeting in St. Pölten ...