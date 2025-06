Van der Bellen: „Wir werden euch nie vergessen“

Weiße Rosen legten Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen und First Lady Doris Schmidauer am Mittwoch vor dem BORG Dreierschützengasse nieder, bevor es weiter in die Grazer Burg ging, wo Landeshauptmann Mario Kunasek über die aktuellen Entwicklungen am Tag nach dem Amok-Horror informierte. Im Rathaus traf der Bundespräsident dann auf Bürgermeisterin Elke Kahr und trug sich ins Kondolenzbuch ein: „Österreich trauert. Und in dieser Stunde stehen wir zusammen (...).“