„Westwind“ lädt zu Bier & Limos beim Brauereifest

Ihre „Kola“ ist etwas Karamelliger und „fester im Geschmack“ als das Original, wie sie erklären. „Man erkennt die Cola aber ganz klar“, sind sie überzeugt. Wer neugierig geworden ist, die Limos – und natürlich die Biere – gibt es direkt ab Hof in Deutsch Jahrndorf. Kosten kann man sie beim Bierfest, am 14. Juni ab 12 und am 15. Juni ab 10 Uhr.