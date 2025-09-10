Größtes Salzspeicher-Projekt Österreichs gestartet

Acht große Salzspeicher zwischen Nord und Süd

Sharma verwies bei der Inbetriebnahme auf das Gesamtkonzept: „In den nächsten Monaten werden von Nord- bis Südburgenland acht große Speicherprojekte für unseren Wind- und Sonnenstrom umgesetzt. Mit einer Gesamtleistung von 160 Megawatt und einem Speichervolumen von 480 Megawattstunden sind das die größten Batteriespeicherprojekte Österreichs.“ Die Gesamtinvestitionen würden rund 100 Millionen Euro betragen und werden einen wichtigen Konjunkturimpuls bringen.