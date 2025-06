Darum wird Magazin von Lugner-Witwe verklagt

Kolibri, nicht Bienchen

„Für Frauen: Lugner-Ex heizt auf Erotik-Plattform ein“, lautet der reißerische Titel. Doch am Bild sind zwei Frauen zu sehen. Neben Bahati Venus, von Richard Lugner liebevoll „Kolibri“ genannt, ist auch die Witwe und letzte Ehefrau des schillernden Bauunternehmers zu sehen – die Rede ist von Simone Lugner, alias Bienchen. „Das Bild an sich ist zwar harmlos. Wer aber nicht genau liest, könnte meinen, beide Damen seien auf ,OnlyFans‘, so die Anklage“, erklärt Richter und Gerichtssprecher Walter Eichinger.