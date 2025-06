Fans sangen: „Die Blonde wird gef****, olé, olé“

Die deutsche Fußball-Schiedsrichterin Fabienne Michel wurde vor kurzem Zielscheibe schlimmer sexistischer Beleidigungen. Fans sangen in ihre Richtung: „Die Blonde wird gef****, olé, olé“. Die deutsche Teamkapitänin Giulia Gwinn rückte rund um das Nations-League-Spiel gegen Österreich das Thema noch einmal in den Mittelpunkt. Sara Telek, Österreichs Schiedsrichterin des Jahres, sagt: „Gesellschaften entwickeln und verändern sich, doch am Fußballplatz scheint die Zeit oft stehen geblieben.“