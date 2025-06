Deutschland gegen Portugal – ab 21 Uhr LIVE

Deutschland hat im ersten Auftritt im Finalturnier der Fußball-Nations-League viel vor. Mit Heimvorteil will die Elf von Julian Nagelsmann im Konzert von Europas Top-Auswahlen die Titeltauglichkeit beweisen. Das Halbfinale bestreitet das DFB-Team heute in München gegen Portugal mit Altmeister Cristiano Ronaldo. In der zweiten Partie um den Einzug ins Endspiel trifft Europameister Spanien am Donnerstag in Stuttgart auf Frankreich.