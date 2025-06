Viertelfinale: Zverev gegen Djokovic ab 20.15 Uhr

Novak Djokovic ist mühelos ins Viertelfinale der French Open eingezogen. Der Serbe gewann gegen den Briten Cameron Norrie mit 6:2,6:3,6:2 und feierte seinen 100. Sieg in Roland Garros. „100 ist eine schöne Zahl, aber 101 klingt noch besser“, meinte der 100-fache ATP-Turniersieger aus Serbien nach dem Match schmunzelnd und durchaus doppeldeutig. Der 38-Jährige zog in Paris zum 16. Mal in Folge ins Viertelfinale ein. Zum vierten French-Open-Triumph bzw. 25. Majortitel fehlen nur mehr drei Siege.