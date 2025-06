Long Covid! Ex-F1-Champ Rosberg schwer erkrankt

Von der Corona-Pandemie war Rosberg, der seit 1985 in Monaco lebt, während eines Aufenthalts in seiner finnischen Heimat überrascht worden. „Es lief so dumm, dass ich in Levi festsaß und 70 Tage lang isoliert war, zum Glück mit einem Freund“, berichtet Rosberg. Keiner der beiden habe kochen können – aber in den 70 Tagen hätten sie es gelernt …