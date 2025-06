„Für immer dankbar“: Arnautovic wird emotional

Der 49-jährige Italiener nahm das Angebot des saudischen Klubs Al-Hilal, bei der Klub-WM am 22. Juni Gegner von Salzburg, an und unterschrieb für zwei Jahre. Berichten zufolge soll er in Riad ein Mega-Gehalt in Höhe von 26 Millionen Euro pro Jahr kassieren. Inzaghi fliegt am Wochenende in die USA, wo die Klub-WM steigt.