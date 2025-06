Festnahme nach Explosion vor US-Kinderwunschklinik

Anhänger von antinatalistischer Ideologie

Der mutmaßliche Täter war bei dem Anschlag auf die Kinderwunschklinik im Mai an der Explosionsstelle tot aufgefunden worden. Mehrere Menschen wurden verletzt. Das FBI in Los Angeles sprach von einem vorsätzlichen Terrorakt. Wie berichtet, hatte eine starke Explosion die Gegend rund um die Klinik im Süden Kaliforniens erschüttert und schwere Schäden angerichtet. Am schwersten betroffen war die Kinderwunschklinik „American Reproductive Centers“. Mitarbeitende wurden nicht verletzt. Auch der Laborbereich mit Embryonen und anderen Materialien nahm keinen Schaden.