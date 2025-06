Putin missbilligt Kirchenpolitik der Ukraine

„Notwendigkeit, Hilfe zu leisten“

Es sei auch über die humanitäre Lage gesprochen worden und über die Notwendigkeit, Hilfe zu leisten. Ein weiteres Thema war der geplante Austausch von Kriegsgefangenen, der am Montag in Istanbul beschlossen worden war. „Es wurde betont, dass Russland alle möglichen Schritte unternimmt, um Kinder mit ihren Familien zu vereinigen“, hieß es in der Mitteilung des Kremls. Die Verschleppung ukrainischer Kinder ist ein mutmaßliches Kriegsverbrechen und brachte Putin einen Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag.