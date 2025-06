Nicht die Zeit für seltsame Späße

Kritik prallt an Schellhorn ab. Er wollte bis zuletzt nicht erkennen, dass sich die Republik nicht wie eines seiner Wirtshäuser führen lässt. Der Übermut hat den an Kompetenzen ohnehin eingeschränkten Staatssekretär um die Autorität gebracht, die er für die Entbürokratisierung der Verwaltung in Bund und Ländern gebraucht hätte.