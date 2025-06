Schellhorn-Pannen belasten die Regierung

Die Aufregung um seinen Dienstwagen wollte er mit einem Vorschlag zu einer Reform bei Regierungs-Dienstwagen beruhigen. Seine Reaktion auf die Auto-Panne wurde am Ende jedoch zu einem kommunikativen Super-GAU. Weil ihn Männer in einem Zug „angepöbelt“ hätten, fühle er sich „wie vor 85 Jahren“, sagt er in einem Interview auf Puls24. Dafür folgte schnell eine Entschuldigung. Dieser „absolut unpassende Vergleich“ sei ihm in einer „Emotion passiert“, so Schellhorn.