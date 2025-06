So krank macht der Stress Österreichs Kinder

Die kleine Carolina ist neun Jahre alt und besucht die dritte Klasse einer Volksschule im Mehrstufenkonzept, die Kinder aller vier Stufen lernen also gemeinsam. Ihre Mutter Eva berichtet im Gespräch mit Krone+ von Veränderungen an ihrer Tochter, die ihr große Sorgen bereiten: „Sie leidet unter dem hohen Lärmpegel und dem Leistungsdruck. Es war schon so schlimm, dass sie nicht mehr in die Schule gehen wollte, weil sie Panik hatte, dass sie gewisse Unterlagen nicht fertig bekommt und dass mit ihr geschimpft wird.“