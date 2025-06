Mountainbike-Newcomer bereit für nächsten Schritt

Am Freitagnachmittag war der Übersaxener mit Rang vier im Shorttrack der U23-Klasse in den Heimweltcup gestartet und hatte damit schon für eine rot-weiß-rote Sternstunde gesorgt. „Bei den Herren hat es in dieser Disziplin noch nie ein so gutes Ergebnis gegeben“, freut sich Julius, der für seinen Husarenritt nicht nur mit exzellenten Punkten, sondern auch mit einem Startplatz in der ersten Reihe für das „lange Rennen“ – den XCO-Bewerb am Sonntag – belohnt wurde.