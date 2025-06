Rangnick-Ansage: „Wow, was ist mit denen los?“

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft geht als haushoher Favorit in das Auswärtsspiel der WM-Qualifikation in Serravalle gegen San Marino – doch ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick warnt sein Team. Man müsse voller Feuer und Druck agieren. „San Marino muss sagen: Wow, was ist mit denen los“, so der Deutsche. An einem möglichen Torrekord für Marko Arnautovic zeigt er hingegen wenig Interesse.