Das Zeitalter der „Großen Zwei“ ist angebrochen

Staunen, Beifall, grenzenlose Begeisterung. Die Tenniswelt wurde von dem atemberaubenden French-Open-Finale, das 5:29 Stunden lang Ballwechsel in Hochgeschwindigkeit bot, in Ekstase verletzt. Das 4:6, 6:7, 6:4, 7:6, 7:6 von Carlos Alcaraz über Jannik Sinner wird sich zu Recht einreihen unter die größten Grand-Slam-Finals aller Zeiten, künftig in einem Atemzug mit den Wimbledon-Klassikern Borg – McEnroe (1980) oder Nadal – Federer (2008) sowie dem Australian-Open-Epos Djokovic – Nadal (2012) genannt werden.