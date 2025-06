„Beim ersten Date sind wir 20 Kilometer gelaufen“

Graz-Marathon-Siegerin Karin Rosenberger zählt zu den besten Läuferinnen unseres Landes. Nun nimmt die 47-Jährige auch die sechs Major-Läufe (in Berlin, New York, Boston, Chicago, Tokio und London) in Angriff. Im „Krone“-Gespräch erklärt sie, wie sie ihren Gatten auf der Laufstrecke lieben gelernt hat und wie sie 25 Trainingswochenstunden in ihren Alltag integriert.