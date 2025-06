Salzburg verpflichtet dänischen Innenverteidiger

Der 28-Jährige, der mit seiner Routine auch in der Kabine vorangehen soll, wird in einer Klubaussendung wie folgt zitiert: „Ich bin stolz und froh, jetzt ein Teil dieses Klubs zu sein, und bin bereit, alles zu geben. Der FC Red Bull Salzburg ist eine große Adresse im europäischen Fußball, wo sehr professionell gearbeitet wird. Ich bin – genauso wie der Klub - hungrig nach Siegen und nach Titeln, und ich weiß, was hier möglich ist, von daher passt das einfach wunderbar – da musste ich nicht lange überlegen. Ich möchte mich hier von Tag eins an einbringen und mit Leistung überzeugen."