Schon drittes Reh mit Bisswunden entdeckt

Eine Familie aus Kefermarkt staunte nicht schlecht, als am Samstag plötzlich ein Rehkitz am Gartenzaun stand. „Ich bin mit meiner dreijährigen Tochter hingegangen und habe mich noch gefragt, wo es herkommt“, erzählt Melanie Z. (36). Das Tier habe ganz zart gewimmert, sei am Auge verletzt gewesen und habe auf der Stirn kein Fell mehr gehabt. Was besonders auffiel: „Es war überhaupt nicht scheu, ist nicht weggelaufen. Fast so, als wollte es, dass wir ihm helfen“, erzählt Frau Z.