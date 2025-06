Meistertitel im letzten Spiel doch noch gesichert

Fußballherz was willst du mehr? Das ist Unterhaus pur! Genauer unter die Lupe nehmen wir dieses Mal die 1. Klasse C mit dem Spiel der Runde zwischen Oberglan und Maria Saal und aus der 2 C die Begegnungen: SG Magdalensberg/Poggersdorf gegen Straßburg und Weitensfeld gegen Wölfnitz 1b.