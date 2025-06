Schutzheiliger der Feuerwehr fiel Dieben zum Opfer

Wo in der Nacht zum Sonntag noch um 1 Uhr der Heilige Florian thronte, herrschte keine drei Stunden später gähnende Leere. Die Skultpur des Schutzpatrons der Feuerwehr wurde in Eberschwang gestohlen. Doch die Diebe bekamen scheinbar kalte Füße, die Heiligenfigur tauchte wieder auf – in einer Bushaltestelle.