L.A.: Reporterin während Liveschalte angeschossen

In der Metropole an der US-Westküste haben sich Proteste gegen die Abschiebepolitik der US-Regierung formiert. Die Migrationsbehörde ICE ging seit Donald Trumps Amtsantritt – teils gesetzeswidrig – gegen Ausländer in den USA vor. Präsident Trump befahl nun den Einsatz der Nationalgarde und eine Mobilisierung des regulären Militärs, was die Proteste weiter aufheizte.